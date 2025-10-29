نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قُبيل «PHDC’25».. الصحة تكشف إنجازات تطوير الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنجازاتها في تنفيذ التوصية الثانية «الخدمات الصحية» من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قُبيل انطلاق النسخة الثالثة «PHDC’25».

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، عبر اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن محاور التوصية الثانية ارتكزت على (تطوير مراكز الرعاية الأولية ورفع كفاءة الفرق الطبية، خفض وفيات حديثي الولادة والولادات القيصرية غير المبررة، متابعة نمو الطفل العصبي وشراكات تعليمية دولية، محاربة السمنة، إنشاء وحدات سكتة دماغية، وشبكة إفريقية لسرطان الكبد، إنشاء نظام موحد لرعاية الحروق، التوسع في الكشف المبكر، ورفع الوعي بالأمراض غير السارية نحو التغطية الصحية الشاملة).

وأكد "عبدالغفار" على تحقيق إنجازات رائدة في الرعاية الأولية، حيث تم تطوير 1004 مركز ووحدة، مع إدراج 1500 وحدة في الخطة العاجلة للإستراتيجية الوطنية، واستحداث نظام مميكن للتطعيمات الروتينية بالشراكة مع وزارة التخطيط لتتبع المتغيبين، والعمل وفقًا لنظام رقمي للرقابة على النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى مشاريع التحول الرقمي في معامل الصحة العامة (LDM)، وميكنة التراخيص، وإنشاء منظومة إلكترونية لتراخيص مكافحة الحشرات والقوارض لتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالترصد الحشري.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم 301 برنامج تدريبي مكثف وفقًا لمعايير الجودة بإجمالي 4273 دورة لـ93،091 متدربًا في 2024-2025، بالإضافة إلى إصدار الدليل المصري الأول لتشغيل مراكز الرعاية الصحية، واعتماد 7 وحدات وتسجيل 63 لدى «GAHAR».

بينما تضمنت الإنجازات في المحور الخاص بحديثي الولادة؛ (خفض وفيات حديثي الولادة إلى 16 لكل ألف مولود ومستهدف انخفاض 25% بنهاية 2025، وضع برنامج تدريبي لأطباء النساء على «مخطط الولادة» و«Robson Sheet» للحد من القيصريات غير الضرورية، إطلاق مبادرة «رعاية الأطفال حديثي الولادة» ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» لمكافحة العدوى وتقليل الوفيات.

ولفت "عبدالغفار" إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية وخفض القيصرية، إضافةً إلى إلزام المنشآت بنموذج «البارتوجرام» وتصنيف «روبسون»، وتهيئة بيئة داعمة، وحوكمة، وتكامل رقمي بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقبالة وإطلاق حملة «بداية آمنة»، والذي ساهم في ارتفاع ملحوظ في الولادات الطبيعية.

وأشار "عبدالغفار" إلى العمل وفقًا لخطة شاملة لرعاية حديثي الولادة تتضمن (تطوير البنية التحتية والخدمات، تحسين الجودة والسلامة، بناء القدرات، دمج الصيدلة الإكلينيكية، إنشاء حضانات صديقة للأم والطفل، حوكمة إكلينيكية متقدمة، توحيد البروتوكولات، استخدام الموارد بكفاءة، وتحسين تجربة المرضى نحو رعاية آمنة وفعالة بمعايير عالمية)، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية نحو صحة شاملة ومستدامة.