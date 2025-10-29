نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في معرض "أوتوتيك أكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية في فعاليات معرض أوتوتيك أكاديمي، الذي أُقيم بمشاركة نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية في مصر، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل بين طلابها وسوق العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية اللازمة.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وإشراف الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية.

تضمن المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، من بينها ورش عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية بشكل احترافي، وآليات اكتساب الخبرات العملية والتأهيل لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والهندسة والصناعة، خاصة في قطاع السيارات الذي يعد من المجالات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأكدت إدارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دمج الجانب الأكاديمي بالتطبيقي، وتوفير فرص حقيقية لطلابها للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات تخصصهم، لا سيما في مجال تكنولوجيا السيارات والتقنيات الحديثة المرتبطة به.

وأضافت الجامعة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلًا كاملًا لسوق العمل، من خلال التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية، بما يعزز من قدرة الطلاب على المنافسة محليًا ودوليًا، ويؤكد الدور الريادي للجامعة في دعم التعليم التكنولوجي التطبيقي في مصر.