أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2025 وزيادات الأجور الجديدة للعاملين بالدولة

تستعد وزارة المالية المصرية لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بدءًا من يوم 24 نوفمبر، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، وتُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر. وأكدت الوزارة أن خطة الصرف مستمرة على مدار 5 أيام لتجنب الزحام وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

ويمكن للعاملين بالدولة صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر فروع البنوك والبريد المصري، ضمن منظومة الصرف الإلكتروني التي تهدف لتيسير الحصول على رواتب الموظفين بشكل آمن وسريع دون الحاجة للتكدس أمام المؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية استمرار تطبيق الزيادات التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، إذ تم تخصيص نحو 679 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، مع التأكيد على انتظام صرف المرتبات والمستحقات دون أي تأخير خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.

تشمل طرق صرف المعاشات لهذا الشهر:

ماكينات الصرف الآلي (ATM) في جميع البنوك

فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير السيولة النقدية الكافية في جميع المنافذ، بما يتيح انسيابية عمليات الصرف دون أي تأخير.

الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا



يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام

3. الضغط على زر "عرض" للحصول على كافة تفاصيل المعاش المستحق