نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٩ أكتوبر في إطلاق الصالون الثقافى للمصريين بالخارج الذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يأتي ضمن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وإتاحة مساحة للحوار والنقاش مع الجاليات المصرية في الخارج في مختلف الموضوعات، بحيث يتطرق الحديث إلى المناحى الثقافية والسينما والفنون والآداب والسياسة والاقتصاد والسياحة والآثار والرياضة والعمل الاجتماعى، ليكون الصالون الثقافي بمثابة منصةً ومنبرًا حواريًا وتفاعليًا مع الجاليات المصرية في الخارج، ويسهم فى ربط الجاليات المصرية بالوطن وإحاطتهم بتطورات الحياة الثقافية والفنية والاقتصادية في مصر بصفة دورية، وذلك من خلال دعوة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشخصيات العامة المصرية من السياسيين وكبار المفكرين والمثقفين والفنانين والشخصيات الرياضية البارزة ورجال الأعمال للتحاور مع الجاليات المصرية.

في هذا السياق، استهل الصالون الثقافي للمصريين بالخارج، لقاءه الأول، باستضافة السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أدار اللقاء السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في حوار مفتوح مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، كما شارك السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في حضور الصالون الثقافى.

تطرق السيد الوزير في حديثه وحواره مع الجاليات المصرية بالخارج إلى أبرز محاور سياسة مصر الخارجية، وملفات العمل الدبلوماسي، والتحديات المحيطة بالسياسة الخارجية المصرية في محيطها الإقليمى والدولى، وكذا ما تقوم به وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من جهود لخدمة المصريين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية بالخارج.

من جهة أخرى، أتاح الصالون الثقافي الفرصة للمشاركين من الجاليات المصرية بالخارج للتفاعل المباشر مع السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات على السيد الوزير اتصالا بسياسة مصر الخارجية وتحركاتها الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما تفاعل السيد الوزير مع المقترحات والاستفسارات التي أثيرت من أبناء الجاليات المصرية بالخارج بشأن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.