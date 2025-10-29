نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان رسمي، بدء العمل بالتوقيت الشتوي على جميع رحلات القطارات اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي سنويًا، وحرص الهيئة على ضمان انتظام حركة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، سيتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة) عند بلوغ منتصف الليل (00:00) من يوم الخميس 30 أكتوبر، لتُصبح الساعة 23:00 من مساء اليوم نفسه.

ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع النظام المعمول به في مختلف قطاعات الدولة، الذي ينص على بدء العمل بالتوقيت الشتوي في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام.

توضيحات بشأن مواعيد القطارات خلال فترة تغيير الساعة

أكدت الهيئة أن القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

أما القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة فستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقًا لجداولها المعتمدة.

التزام تام بالتوقيت الجديد لضمان انتظام الرحلات

أوضحت الهيئة أن جميع رحلات القطارات التي تبدأ بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد، داعيةً الركاب إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت المعدل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي أي ارتباك في مواعيد السفر.

سكك حديد مصر: انضباط التشغيل أولوية لخدمة الركاب

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، مشيرةً إلى أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان تطبيق التوقيت الجديد بسلاسة ودون تأثير على مواعيد الرحلات أو راحة الركاب.