عاجل- مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق بمكانة مصر وإرثها الحضاري

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق بمكانة مصر وإرثها الحضاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمكانة مصر التاريخية وإرثها الحضاري العريق، مشيرًا إلى أن الدولة تستعد لتقديم حدث عالمي يبرز ما حققته من إنجازات غير مسبوقة في مجال الثقافة والتراث خلال الجمهورية الجديدة.

مدبولي: احتفالية افتتاح المتحف رسالة حضارية للعالم

قال رئيس الوزراء إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل رسالة حضارية وثقافية من مصر إلى العالم أجمع، تعكس ريادتها التاريخية ومكانتها كمهبط أقدم حضارة إنسانية، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل بتكامل وتنسيق دقيق لإخراج الحفل بصورة تليق باسم مصر ومكانتها العالمية.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد مشروع متحفي، بل صرح حضاري عالمي يجسد جهود الدولة في الحفاظ على آثارها وتاريخها، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا المشروع هو إنجاز وطني يستحق التقدير ويعكس قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات الكبرى بمعايير عالمية.

رئيس الوزراء: تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالمتحف

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة الميدانية جاءت للوقوف على اللمسات النهائية استعدادًا للافتتاح، حيث تم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يشمل الطرق والمحاور والميادين والهوية البصرية.

وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين المشهد الحضاري للمنطقة، عبر أعمال الرصف والتشجير والتجميل وتفعيل أنظمة الإضاءة الحديثة التي تبرز الطابع الجمالي والمعماري للمكان.

مدبولي: العالم يترقب هذا الحدث الفريد

قال رئيس الوزراء إن العالم يترقب هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي سيشهد حضورًا واسعًا من قادة وزعماء العالم وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون إضافة فريدة إلى قائمة المعالم الثقافية والسياحية الكبرى في العالم.

وشدد على أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة لجميع التجهيزات الفنية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث التاريخي يأتي تتويجًا لجهود سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الدقيق، ليصبح المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة للحضارة المصرية في العصر الحديث.

مدبولي يشيد بجهود فرق العمل والجهات المشاركة

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لكل فرق العمل والجهات المشاركة في تنظيم حفل الافتتاح، مثمنًا الجهد المبذول من هيئة المتحف المصري الكبير، ووزارة السياحة والآثار، والجهات التنفيذية والإعلامية المشاركة في الحدث، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس روح العمل الجماعي التي تميز مؤسسات الدولة المصرية.