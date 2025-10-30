نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" على هامش مؤتمر "الإنكوساي 25" بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" المقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"، والذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال جولتها، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العارضين والعارضات المشاركين في المعرض، وأشادت بجودة المنتجات اليدوية والتراثية المعروضة التي تعكس إبداع الحرفيين المصريين، مؤكدة أهمية مشاركة معرض "ديارنا" في الفعاليات الدولية الكبرى لتسويق المنتجات الحرفية المصرية والتعريف بجودتها وتميزها على المستوى العالمي.

ويُعد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" من أقدم وأعرق المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، ويُعد منصة رئيسية لدعم الحرفيين والأسر المنتجة وتمكينهم اقتصاديًا من خلال فتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت في وقت سابق اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"، والذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد فيتال دي ريجو الرئيس الحالي للمنظمة ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر الأمين العام للمنظمة ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات قادمة، بما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي بمجال الحوكمة والرقابة المالية على المستوى الدولي.

