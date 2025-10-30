نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي لبحث التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك من الجانب الكويتي الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إلى جانب الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

شهد اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، خاصة في مجالات الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والمشروعات التنموية المشتركة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع الكويت بما يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بدور الكويت الداعم لمصر في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة الكويتية على زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في السوق المصري، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.

إشادة بالعلاقات الأخوية بين البلدين

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات المصرية – الكويتية تمثل نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي، مشددين على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الأمة العربية واستقرار المنطقة.

كما ثمّن الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح الدور المصري الرائد في دعم الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن الكويت ترى في القاهرة ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي يرحب بالاستثمارات الكويتية الجديدة

رحب الرئيس السيسي خلال المباحثات بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توفر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتحديث البنية التحتية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، تماشيًا مع التوجهات الإقليمية والعالمية نحو التنمية المستدامة.

العلاقات المصرية الكويتية.. تاريخ من الأخوة والدعم

تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية تمتد لعقود، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الكويتية بمصر، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في المحافل العربية والدولية لدعم القضايا المشتركة.