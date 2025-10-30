نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت ويشيد بدور القيادة الكويتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما ضم الوفد الكويتي الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

الرئيس السيسي: علاقات مصر والكويت نموذج يحتذى به في التضامن العربي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والكويت، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية ممتدة على مر العقود.

ووجّه الرئيس السيسي التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بالجهود التي يقودها سموه لتحقيق التنمية والازدهار في الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن مصر تثمّن عاليًا المواقف الكويتية الداعمة لها في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تخدم التنمية المستدامة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين دعمًا للأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

إشادة متبادلة بين الجانبين

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادتين، مؤكدًا حرص الكويت على زيادة حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بما يعزز مصالح الشعبين.

العلاقات المصرية الكويتية.. تاريخ من التعاون والدعم

تُعد العلاقات بين مصر والكويت ركيزة أساسية في منظومة التعاون العربي المشترك، حيث تشهد تنسيقًا دائمًا في القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن دعم متبادل في المحافل الدولية، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.