نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس وزراء الكويت يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في اللقاء من الجانب الكويتي الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات المصرية الكويتية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية ممتدة عبر العقود.

كما وجّه الرئيس التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بالجهود التي يقودها سموه لتحقيق التنمية والازدهار في الكويت الشقيقة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

رئيس الوزراء الكويتي ينقل تهنئة أمير الكويت بافتتاح المتحف الكبير

أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي نقل للرئيس السيسي تحيات وتهنئة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح العالمي يجسد عظمة التاريخ المصري ومكانته الحضارية المرموقة بين الأمم.

كما أعرب الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن تقدير بلاده للدور الإقليمي الفاعل لمصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية الكويتية من تطور ملموس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

إشادة بالجالية المصرية في الكويت

أضاف رئيس الوزراء الكويتي أن الجالية المصرية في الكويت تمثل ركيزة مهمة في دعم مسيرة التنمية داخل الدولة الشقيقة، مشيرًا إلى أن المصريين في الكويت يؤدون دورًا مؤثرًا في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الكويت تقدّر جهودهم وتعتز بعطائهم.

نحو شراكة عربية متجددة

من جانبه، أكد الرئيس السيسي أن مصر تحرص على استمرار التنسيق والتشاور مع الكويت في مختلف القضايا العربية والإقليمية، بما يعزز الأمن القومي العربي ويخدم مصالح الشعوب.

كما شدد الجانبان على أهمية دفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.