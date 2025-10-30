نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد التزام الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشارك من الجانب الكويتي كل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وموجهًا التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بجهوده في قيادة مسيرة التنمية والازدهار في بلاده.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء الكويتي تحيات أمير الكويت إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون التاريخي مع مصر في مختلف المجالات، ومشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر.

كما قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس مكانة مصر الحضارية وتاريخها العريق، معربًا عن تقدير الكويت لإسهامات الجالية المصرية في مختلف قطاعات العمل، خاصة في الصحة والتعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين، حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت في أبريل 2025، والبناء على ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية في جميع القطاعات، مشددًا على التزام الدولة بتذليل أي عقبات وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المستثمرين الكويتيين في مصر.