نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز التعاون الثنائي.. والشيخ أحمد الصباح: نقدر دور مصر المحوري في ترسيخ استقرار المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشارك من الجانب الكويتي كل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

تعميق الشراكة الاقتصادية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وموجهًا التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بدوره في قيادة مسيرة التنمية والازدهار.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء الكويتي تحيات أمير الكويت إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن حرص دولة الكويت على تعميق أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر ونتائج ملموسة على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يجسد حضارة مصر وتاريخها العريق، معربًا عن تقدير بلاده لإسهامات الجالية المصرية في الكويت في مجالات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

دعم الاستثمار الكويتي في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين تناولا سبل مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت في أبريل 2025، والبناء على ما تم الاتفاق عليه، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية في مختلف المجالات، مشددًا على التزام الدولة بتذليل أي عقبات وتوفير جميع التسهيلات لضمان نجاح المستثمرين الكويتيين في السوق المصري.

الأوضاع الإقليمية ودور مصر في تحقيق الاستقرار

كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية المكثفة في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد الجانبان على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع، بما يسهم في استعادة الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي.