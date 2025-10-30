نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء الكويت يشيد بدور الجالية المصرية وإسهاماتها فى بلاده.. ويؤكد تقدير الكويت لمكانة مصر ودورها الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشارك في اللقاء من الجانب الكويتي كل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين مصر والكويت، وموجهًا التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بجهوده في قيادة مسيرة التنمية والازدهار في بلاده.

رئيس الوزراء الكويتي: نثمن إسهامات الجالية المصرية في الكويت

من جانبه، نقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات أمير الكويت إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية الكويتية من تطور مستمر على جميع الأصعدة، ومؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأعرب الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن تقدير دولة الكويت للجالية المصرية المقيمة على أراضيها، مشيدًا بإسهاماتها المتميزة في مختلف قطاعات الدولة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن المصريين في الكويت يمثلون نموذجًا مشرفًا في العمل والانضباط والعطاء.

كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس مكانة مصر الحضارية وتاريخها العريق، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل مصدر فخر ليس لمصر فقط بل للعالم العربي بأسره.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث تم التوافق على مواصلة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت في أبريل 2025، والبناء على ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية في جميع القطاعات، مشددًا على التزام الدولة بإزالة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المستثمرين الكويتيين في مصر.

إشادة كويتية بدور مصر الإقليمي

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق وبدء عملية إعادة إعمار القطاع بما يضمن عودة الاستقرار للمنطقة.