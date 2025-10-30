نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي لبدء جلسة مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة.

ويترأس الجانبان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وسمو الشيخ أحمد عبد الله الصباح، جلسة مباحثات موسعة، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، والتطلع إلى تعميق العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات.