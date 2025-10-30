نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة بدءًا من منتصف ليل الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة بدءًا من منتصف ليل الجمعة



تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي من منتصف ليل الجمعة 30 أكتوبر 2025، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023.

وبموجب القرار، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الجمعة، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد اعتبارًا من صباح السبت 31 أكتوبر 2025، لتعود عقارب الساعة للوراء ساعة كاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مجلس الوزراء أن الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر هي الموعد السنوي الثابت لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وذلك لتقليل أي اضطرابات قد تؤثر على العمل أو الدراسة نتيجة تغيير الوقت، حيث يمنح هذا التوقيت المواطنين فرصة للتأقلم مع النظام الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما عن سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير، فأوضح القرار أنه يساعد على انتقال أكثر سلاسة بين النظامين الصيفي والشتوي دون التأثير على سير العمل أو الحجوزات الإلكترونية، خاصة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن نظام التوقيت الصيفي كان قد توقّف في مصر لمدة سبع سنوات، قبل أن تتم إعادته في أبريل 2023، حيث يتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة للاستفادة من ضوء النهار، على أن يتم تأخيرها ساعة كاملة عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر من كل عام.

ويُتوقّع أن ينعكس تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر إيجابيًا على استهلاك الطاقة، إذ يساهم تأخير الساعة في تقليل فترات تشغيل الإضاءة والأجهزة الكهربائية خلال ساعات الذروة، مما يساعد على ترشيد استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال فصول الشتاء.

كما يُعتبر تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي من الأنظمة المتّبعة عالميًا في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، لتحقيق التوازن بين فترات النهار والليل، والاستفادة القصوى من ضوء الشمس الطبيعي في الأعمال اليومية، وهو ما يعزز من الإنتاجية ويوفّر من استهلاك الموارد.

من ناحية أخرى، حذّرت الحكومة المواطنين من نسيان تغيير الساعة يدويًا في الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت، مثل الساعات التقليدية وبعض الأجهزة المنزلية، لتجنّب أي ارتباك في المواعيد أو الالتزامات. كما نصحت بضرورة التأكد من تحديث الهواتف الذكية تلقائيًا بعد منتصف الليل، حيث يتم ضبط الوقت الجديد بشكل آلي.