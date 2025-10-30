نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.. تأخير الساعة 60 دقيقة وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

بدأت مصر رسميًا، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، تطبيق نظام التوقيت الشتوي، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء النظام الجديد الذي يستمر حتى أبريل المقبل. ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لتطبيق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي في البلاد.

مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة



ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن مواقيت الصلاة الجديدة المعتمدة بدءًا من فجر الجمعة، أول أيام التوقيت الشتوي، وجاءت على النحو التالي حسب توقيت القاهرة:

دوت الخليج 04:41، الشروق 06:09، الظهر 11:39، العصر 02:44، المغرب 05:08، العشاء 06:26.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواقيت تراعي التعديل الزمني الجديد بعد تأخير الساعة رسميًا.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومدته



أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بنظام التوقيت الشتوي يبدأ في المساء الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وتحديدًا مساء الخميس 31 أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 6 أشهر كاملة حتى آخر خميس من أبريل 2025، ليبدأ بعدها تطبيق التوقيت الصيفي من جديد.

أهداف تطبيق التوقيت الشتوي في مصر



يهدف تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي إلى تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار خلال فصول السنة المختلفة، حيث يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بمختلف أشكالها، سواء في المنازل أو المصانع أو المؤسسات الحكومية، كما يساعد على تقليل الضغط على شبكات الكهرباء خلال فترات الذروة.

كيفية ضبط الساعة في التوقيت الشتوي



أوضحت الحكومة أن عملية تغيير الساعة تتم بتأخير التوقيت 60 دقيقة، أي من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، لتبدأ بعدها ساعات العمل الجديدة وفق التوقيت الشتوي. وبهذا، يُعتبر يوم الخميس الأطول في السنة، إذ يمتد فعليًا لـ25 ساعة نتيجة تعديل الوقت.

كما يُعتبر تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي من الأنظمة المتّبعة عالميًا في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، لتحقيق التوازن بين فترات النهار والليل، والاستفادة القصوى من ضوء الشمس الطبيعي في الأعمال اليومية، وهو ما يعزز من الإنتاجية ويوفّر من استهلاك الموارد.

من ناحية أخرى، حذّرت الحكومة المواطنين من نسيان تغيير الساعة يدويًا في الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت، مثل الساعات التقليدية وبعض الأجهزة المنزلية، لتجنّب أي ارتباك في المواعيد أو الالتزامات. كما نصحت بضرورة التأكد من تحديث الهواتف الذكية تلقائيًا بعد منتصف الليل، حيث يتم ضبط الوقت الجديد بشكل آلي.