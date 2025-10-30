نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكويتي: مصر شريك استراتيجي ووجهة استثمارية واعدة.. ومواقفها الداعمة للكويت لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشيخ أحمد الصباح: زيارتنا لمصر لتكريس العلاقات الوطيدة بين البلدين

أكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الكويت ومصر، مشيرًا إلى أن وجوده في القاهرة يهدف إلى تكريس التعاون الراسخ بين البلدين وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن العلاقات المصرية الكويتية تعد نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي، مؤكدًا أن الكويت تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

رئيس الوزراء الكويتي: مصر دائمًا إلى جانبنا في كل الأزمات

أشاد الشيخ أحمد الصباح بمواقف مصر الثابتة والداعمة للكويت عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا في الصف الأول إلى جانب الكويت في مختلف الأزمات والقضايا المصيرية، وقال: "مواقفكم معنا لا تُنسى، ودماء الشهداء من البلدين اختلطت في ساحات الدفاع المشترك".

وأضاف أن تلك المواقف تجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التعاون بين القاهرة والكويت سيمتد ليشمل مجالات أوسع في المرحلة المقبلة.

الكويت تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصرية

وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بميزات تنافسية كبيرة مقارنة بالأسواق الإقليمية، موضحًا أن العمالة المصرية تتميز بالكفاءة والخبرة العالية، وهو ما يجعل السوق المصرية وجهة مفضلة للمستثمرين الكويتيين.

وأكد الشيخ أحمد الصباح أن الحكومة الكويتية تشجع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في ظل التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين العرب والأجانب، مشددًا على أن المشروعات الاستثمارية المشتركة ستعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

أشاد رئيس الوزراء الكويتي بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، كما أسهمت في تحقيق استقرار نقدي ومالي ملحوظ انعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري.

وأضاف أن الكويت تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتجارة.

تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي

وفي ختام تصريحاته، شدد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح على حرص الكويت ومصر على تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأكد أن زيارته إلى القاهرة ولقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي تمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، معربًا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي.