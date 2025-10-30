نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماء الأهرامات تتحول لكرنفال ضوئي استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سماء الأهرامات تتحول لكرنفال ضوئي استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

تحولت سماء منطقة الأهرامات مساء أمس إلى عرض ضوئي مذهل، ضمن البروفات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور نحو 40 قائدًا من رؤساء وملوك الدول وعشرات الوفود الرسمية. وشهد الحدث إضاءة مجسمات ضوئية للقطع الأثرية الشهيرة لمجموعة توت عنخ آمون، بما فيها القناع الذهبي والعجلة الحربية، باستخدام الطائرات دون طيار لتشكيل عروض ضوئية رائعة في سماء القاهرة، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتحف المصري الكبير، الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، يمتد على مساحة 490 ألف متر مربع ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ مصر عبر العصور. ويحتوي على 12 قاعة عرض رئيسية بمساحة 18 ألف متر مربع، بالإضافة إلى قاعات عرض مؤقتة ومتحف الطفل، فضلًا عن قاعة كنوز توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تُعرض مجتمعة لأول مرة. من المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ليكون نقطة جذب عالمية لعشاق الحضارة والفن والتاريخ.

شهدت البروفات الأخيرة لمتحف المصري الكبير أيضًا عرضًا متكاملًا لتجربة التكنولوجيا الحديثة في عرض التراث المصري، حيث تم استخدام أنظمة إضاءة متطورة ومجسمات ثلاثية الأبعاد لإبراز تفاصيل القطع الأثرية بشكل مدهش. وقد ساهم هذا العرض في تقديم لمحة واقعية عن كيف سيبدو المتحف عند الافتتاح الرسمي، ما أضاف لمسة من الإثارة والجذب للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

كما ركزت التحضيرات على تأمين تجربة زوار متكاملة، شملت تنظيم مسارات المشاهدة والمداخل والمرافق، لضمان سلامة الزائرين وسهولة التجول بين القاعات. ويعد هذا الحدث تتويجًا لسنوات طويلة من العمل على المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والحضارية، وجعل كنوز الفراعنة في متناول أعين العالم بأحدث أساليب العرض التكنولوجي والفني.

بالاضافة إلى إنه أعلنت منصة تيك توك (TikTok) عن شراكتها مع هيئة المتحف المصري الكبير لبث حفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير مباشرة عبر خدمة TikTok LIVE، وذلك يوم السبت المقبل.