نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للانعقاد الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للاجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، ودعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر في مقترح زيادة المعاشات، إلى جانب بحث ما يستجد من أعمال على جدول الاجتماع.

ويؤكد هذا اللقاء حرص مجلس النقابة العامة على مواصلة التواصل والتنسيق مع النقابات الفرعية بما يحقق مصالح أعضاء الجمعية العمومية، ويعزز من جهود النقابة في تطوير الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.