نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " التضامن " تنظم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالبنك الزراعي بمشاركة 22 عارضًا وعارضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمقر البنك الزراعي المصري، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لدعم وتمكين الحرفيين والترويج للمنتجات التراثية الأصيلة التي تعبر عن الهوية المصرية.

وشهد افتتاح المعرض عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات البنك الزراعي المصري، بحضور 22 عارضًا وعارضة من مختلف المحافظات، قدموا مجموعة متميزة من المنتجات اليدوية والتراثية.

وتنوعت معروضات المعرض، الذي نظمته الإدارة العامة للتسويق والمعارض بالإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة، بين المنتجات الغذائية والزيوت الطبيعية والتوابل، إلى جانب المشغولات الخشبية والديكورات المنزلية واللوحات الفنية التي تعكس روح التراث المصري. كما ضم المعرض منتجات تجميل طبيعية، وملابس جاهزة بتصميمات عصرية، ومفروشات ومنسوجات قطنية، بالإضافة إلى أشغال سيناء المميزة والخزف اليدوي.

وقد حظي المعرض بإقبال كبير من الزائرين، الذين أشادوا بجودة المنتجات وأصالتها، مؤكدين أن "ديارنا" يواصل دوره في دعم أصحاب الحرف اليدوية وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم في مختلف القطاعات.



1000606605

1000606604

1000606601

1000606602