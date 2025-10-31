نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " وزيرة التضامن" تترأس اجتماع مجلس الهلال الأحمر المصري وتسلم الأطفال الفلسطينيين شهادات دورة "المنقذ الصغير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس الإدارة، وجميع أعضاء المجلس، إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزيرة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتبها، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

ناقش الاجتماع الجهود التي نفذها الهلال الأحمر المصري لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وحتى الآن، حيث استعرض أعضاء المجلس خطة الاستجابة الإنسانية وجهود مصر التي تصدرت دول المنطقة في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في فلسطين.

كما استعرض المجلس الخدمات اليومية المقدمة للمصابين ومرافقيهم، والتي تشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية وحقائب النظافة الشخصية، إلى جانب الدعم النفسي، والتوعية الصحية، وإعادة الروابط الأسرية، فضلًا عن توفير مستلزمات الأطفال وسلال المواد الغذائية.

وتناول الاجتماع كذلك الجهود المستمرة في إطلاق قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، والتي بلغت حتى الآن 62 قافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات، شملت المواد الغذائية والدقيق وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والعلاجية والعناية الشخصية، بالإضافة إلى أطنان من الوقود.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري أصبح الآلية الوطنية المعتمدة لتنسيق وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الخارج، ويحظى بدعم كبير من الدولة وكافة الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن أكثر من 35 ألف دولار متطوع ومتطوعة يواصلون العمل الميداني منذ بداية الأزمة، وأن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري طوال فترة الأزمة لضمان استمرار تدفق المساعدات.

كما ناقش المجلس جهود الهلال الأحمر المصري في تنظيم القوافل الإغاثية والتنموية داخل المحافظات، حيث تم تنفيذ مئات القوافل الطبية والتنموية، واستجابت فرق الطوارئ لأكثر من 185 حدثًا طارئًا و448 فعالية غير طارئة، إلى جانب مشاركة فروع الهلال الأحمر في مناورات "صقر" بالمحافظات، وتعزيز برامج تدريب وتأهيل المتطوعين وافتتاح وحدات جديدة داخل الجامعات.

وعقب الاجتماع، التقت الدكتورة مايا مرسي مجموعة من الأطفال الفلسطينيين الذين شاركوا في دورة "المنقذ الصغير" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري، بعد حصولهم على تدريب في مهارات الإسعافات الأولية، ضمن برنامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالأزمة.

وسلّمت وزيرة التضامن الاجتماعي الأطفال شهادات اجتيازهم الدورة، مؤكدة أن مصر ستظل داعمة للأشقاء الفلسطينيين، ولن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الإنسانية لهم.

