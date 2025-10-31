نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية توزيع جوائز مسابقة "إنجاز العرب" للشباب رواد الأعمال في المقال التالي

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية توزيع جوائز مسابقة "إنجاز العرب" في دورتها التاسعة عشرة، والتي نظمتها مؤسسة "إنجاز مصر" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلًا عن دولة رئيس الوزراء، والسيد عاكف العقرباوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز العرب"، والأستاذة دينا المفتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنجاز مصر"، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة لريادة الأعمال والشباب من مختلف الدول العربية.

وتُعد مسابقة "إنجاز العرب" منصة إقليمية رائدة لدعم رواد الأعمال الشباب في المنطقة العربية، واحتفالية سنوية لتكريم المشاريع والابتكارات الطلابية في مجالات تخطيط الأعمال، وأبحاث السوق، والتسويق والمبيعات، والثقافة المالية.

وشهدت النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 24 فريقًا يمثلون 12 دولة عربية من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، حيث تم الإعلان عن الفرق الفائزة خلال الحفل الختامي الذي أقيم بالقاهرة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مؤسسة "إنجاز العرب" لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب العربي، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتأسيس مشروعاتهم الابتكارية والمستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد العربي وخلق جيل جديد من القادة ورواد الأعمال.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم وزارة التضامن الاجتماعي بدرع تقديري من مؤسسة "إنجاز العرب" تقديرًا لدورها في دعم الشباب والمشروعات الريادية، حيث تسلمت المهندسة مرجريت صاروفيم الدرع نيابة عن الوزارة.

