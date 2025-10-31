وزير الري يشارك في افتتاح “نادي النادي” بالعاصمة الإدارية

أحمد جودة - القاهرة - صرح رياضي وثقافي يجسد رؤية الدولة لبناء الإنسان

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح “نادي النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعرب وزير الري، في بيان اليوم، عن سعادته وفخره بهذا الصرح الرياضي والثقافي الذي يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية قدراته داخل بيئة عصرية متكاملة، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، فضلًا عن تعزيز جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سويلم أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مصر الحديث، مشيرًا إلى أن “نادي النادي” يُعد إضافة نوعية تؤكد أهمية بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المنشودة للوطن.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، من بينهم: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادي النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.