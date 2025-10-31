نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير.. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التعليمية والبحثية والخدمية المهمة.

في مستهل الجلسة، رفع مجلس الجامعة أسمى التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحًا حضاريًا يجسد عظمة مصر وتاريخها العريق. كما أشاد المجلس بـ اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس الدور المصري الرائد في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، ويجسد حكمة القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية الرشيدة.

وخلال الاجتماع، قدّم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور محمد رفعت بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا له دوام التوفيق، كما أعرب عن تقديره للدكتورة غادة عبدالباري لتكليفها مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، مثمنًا جهودها المتميزة خلال فترة توليها منصب نائب رئيس الجامعة.

كما هنأ المجلس عمداء الكليات الذين صدرت لهم قرارات جمهورية جديدة، وهم عمداء كليات التربية للطفولة المبكرة، الصيدلة، والمعهد القومي للأورام، بالإضافة إلى الدكتورة ابتهال أحمد عبدالمعطي لتكليفها قائمًا بأعمال عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني. ووجه المجلس التهنئة لأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس الشيوخ، ولمن تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا، وكذلك للأساتذة الذين تم اختيارهم في التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، الذي عكس مكانة الجامعة الأكاديمية وريادتها البحثية، موجّهًا الشكر لكافة المشاركين في تنظيمه، ومعلنًا بدء التحضير المبكر لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر في أكتوبر 2026.

كما اعتمد المجلس إطلاق الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2025-2030، التي تتضمن الإطار الفكري والمنهجي والمرجعيات والسياسات الداعمة، والأهداف الاستراتيجية التي تنبثق عنها البرامج والأنشطة والفعاليات المستقبلية، في إطار توجه الجامعة نحو التميز المؤسسي والريادة العالمية.

ووافق المجلس على قبول تبرع من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لصالح مستشفيات جامعة القاهرة بقيمة 7.5 مليون جنيه، كما وافق على دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمعاشات بمبلغ 30 مليون جنيه لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي إطار دعم ذوي الهمم، وافق المجلس على تحويل 5 طلاب من ذوي الإعاقة وأبناء ذوي الإعاقة بين الجامعات الحكومية المصرية، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم وتيسير نفاذهم إلى جميع مرافق الجامعة.

كما وافق المجلس على مخاطبة الجهات المختصة لإصدار طابع وعملة تذكارية لكلية طب قصر العيني بمناسبة مرور 200 عام على إنشائها، تخليدًا لهذا الصرح التاريخي العريق في الذاكرة الوطنية، وعلى اللائحة المالية والإدارية للبرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني، لتضم إلى اللائحة المعتمدة سابقًا بدءًا من العام الجامعي 2025/2026.

واعتمد المجلس أيضًا التعديلات على عدد من اللوائح، منها اللائحة المالية والإدارية لمركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر، ولائحة التدريب للامتياز والنائب الزائر بمستشفى طب الأسنان، ولائحة الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة، ولائحة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بالإضافة إلى إنشاء دبلوم مهني مشترك في إنتاج المواد النانوية المستخدمة في ترميم وصيانة الآثار بين كلية الآثار وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

كما وافق المجلس على تعاقد المعهد القومي للأورام مع وزارة العدل لتقديم الرعاية الطبية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وعلى تمويل مشروعات بحثية تنافسية في الاستخدام الأمثل لمخرجات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي.

وفي إطار دعم التنمية المتوازنة، أقر المجلس تخصيص 26 منحة دراسية كاملة لأبناء المحافظات الحدودية من خريجي الجامعات المصرية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كليات جامعة القاهرة، بما يعزز العدالة التعليمية وتمكين الكفاءات الشابة.

كما وافق المجلس على إنشاء مجلة “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية” بكلية الآداب، وعلى برنامج الماجستير المهني في إدارة الاستثمار المجتمعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفقًا للوائح المعتمدة من لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات.

وفي ختام الجلسة، وجه مجلس جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط التحويلات بين الكليات للعام الجامعي 2026/2027 برئاسة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عمداء كليات الطب والهندسة والتجارة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إجراءات التحويل.