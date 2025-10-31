نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق يوضح كيف تم تمهيد الطريق نحو تنفيذ صفقة شاليط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه تم تمهيد الطريق تماما نحو تنفيذ صفقة شاليط، ووضع آلياتها وبلورتها بصورة واضحة من خلال مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع حماس والإسرائيليين ووصلنا إلى اتفاق كامل معهم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "اتفقنا على إجراءات كانت كما يلي، ففي يوم 15 أكتوبر تنشر إسرائيل أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الصحف الإسرائيلية، وهو إجراء قانوني ملزم للحكومة الإسرائيلية، لأنه قد يكون هناك أي حد من الأسر لها عناصر تم اغتيالها أو قتلها أو منظمات قد تعترض أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وتطالب بعدم الإفراج عن أسير أو أكثر ".

وتابع: "كما تبلغ حماس شاليط بأنه هناك قرار بالإفراج عنه، ويوم 16 و17 أكتوبر ينقل الأسرى المفرج إلى 4 سجون، وفي نفس الوقت يقوم الصليب الأحمر ولجنة مصرية، وممثلين عن الأسرى بفحص الأسرى ومطابقة الأسماء على الكشوفات ويبلغون كل أسير أنه سيتم الإفراج عنه".

واستطرد: "يوم 18 تنقل إسرائيل الأسرى من السجون الأربعة إلى المناطق الحدودية التي سيخرجون منها، فالغزيين يتواجدون في أتوبيسات بكرم أبو سالم، وأسرى الضفة الغربية يكونون في أتوبيسات بمنطقة بيتونيا بجوار رام الله، وكل أتوبيس به ضابط مصري من المخابرات العامة المصرية وواحد من الصليب الأحمر".