نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: سهلنا سفر الجعبري وأبو شمالة والعطار للحج بعد الإفراج عنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجعبري زار مصر بعد الإفراج عنه فقال بالحرف الواحد أنه عندما يعود إلى غزة فإنه سيتم اغتياله، قائلا "أنا ميت ميت".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "طلب منا طلبا واحدا، أنه يريد الحج، وقلت له كيف ذلك فأنت مطلوب، وفي النهاية طلعناه يحج مع محمد أبو شمالة ورائد العطار، لأن إسرائيل تضعهم في قائمة مع محمد السنوار، حيث وجدوا أن الجعبري والعطار وشمالة مسؤولون عن خطف شاليط، وأحضروا هدايا من ماء زمزم وسبح بعد الحج، وقال لي تحديدا، إنه لن يراني مجددا"، مؤكدا أن مصر سهلت لهم رحلة حجهم.

وتابع: "بعد عام تقريبا من الإفراج عن شاليط قصفت سيارة الجعبري وبعدها بعامين في 2014 قصف محمد أبو شمالة ورائد العطار وكانا قيادات حماس بلواء رفح في منزل واحد، وبعد إتمام هذا الأمر باغتيال الثلاثة اغتالت إسرائيل بعض الأسرى المفرج عنهم واعتقلت بعضهم في غزة والضفة.