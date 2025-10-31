نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي والرئيس الكونغولي يبحثان دعم السلام والتعاون في مياه النيل وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وكنشاسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي والرئيس الكونغولي يبحثان دعم السلام والتعاون في مياه النيل وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وكنشاسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الكونغولي السيدة ايليبي مانديمبويولاند، وزيرة الثقافة والفنون والتراث، والسفير كاسونغو موسينغل جان باتست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، والسيد ماندونغو بولا كومبو، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية.

تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بشقيقه الرئيس تشيسيكيدي، مثمنًا مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والكونغو الديمقراطية.

كما أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لاستقبال الرئيس الكونغولي مجددًا في زيارة ثنائية مرتقبة، في إطار مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن بالغ تقديره للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال والدعم المستمر الذي تقدمه مصر لبلاده، مشيدًا بتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن مصر شريك رئيسي في دعم جهود التنمية الإفريقية ولا سيما في دول حوض النيل.

دعم مصر لجهود السلام في الكونغو الديمقراطية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على استمرار الموقف المصري الداعم لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لمسار الدوحة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة “إم 23”.

كما أكد السيد الرئيس أن مصر تدعم كل ما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار داخل الكونغو، مشيرًا إلى استعدادها الدائم للقيام بكل ما يلزم من جهود ومساعٍ حميدة لتقريب وجهات النظر وتسوية الأزمة.

وفي المقابل، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن امتنانه للدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي في إفريقيا، وتقديره للمساندة المصرية المتواصلة لبلاده في المحافل الإقليمية والدولية.

التعاون في ملف مياه النيل وتوافق الرؤى المشتركة

كما أكد المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا تطورات ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكونغو في هذا الشأن، وضرورة إعمال مبدأ التوافق والتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية العابرة للحدود، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على حرص مصر الصادق على إنجاح العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل، باعتبارها منصة جامعة قادرة على تحقيق مصالح جميع دول الحوض، بعيدًا عن التعنت أو التصرفات الأحادية ذات الطابع السياسي.

تأكيد المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية المصرية

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة.

وشدد السيد الرئيس على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على المبادئ والقيم واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لا تتآمر ولا تستخدم القوة لتحقيق مصالحها، بل تسعى دومًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في الدول الصديقة بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويعزز الأمن والتنمية في القارة.