قبل ساعات من الحدث.. الجيزة تتزين لاستقبال افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، اكتست محافظة الجيزة بحالة استنفار تطويري وجمالي غير مسبوقة، استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه الملايين حول العالم.

حيث ظهرت ميادين الجيزة وشوارعها الرئيسية في أبهى صورة بعد انتهاء سلسلة من أعمال التطوير والتجميل التي نُفِّذت خلال الأيام الماضية لضمان استعداد المنطقة المحيطة بالمتحف لاستقبال الوفود الدولية والضيوف الرسميين المشاركين في حفل الافتتاح.

تطوير شامل للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف

شهدت الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير عمليات تطوير مكثفة شملت رفع كفاءة الشوارع، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتجميل الميادين، وإضافة لمسات فنية وإضاءات مبهرة تعكس عظمة الحدث.

وامتدت أعمال التطوير من ميدان الرماية وحتى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وصولًا إلى مطار سفنكس؛ مرورًا بطريق الفيوم، والطريق الدائري، ومحوري المريوطية والمنصورية.

كما زُيِّنت جميع الطرق المؤدية للمتحف بالأعلام الوطنية ولافتات الترحيب الموضوعة خصيصًا للدول المشاركة في الافتتاح، مما أضفى على المنطقة طابعًا احتفاليًا يليق باستقبال واحد من أهم الأحداث الثقافية في العالم.

فرق تدخل سريع لمواجهة أي طوارئ

دفعت محافظة الجيزة بفرق عمل ميدانية مجهّزة بكامل المعدات والفنيين للتحرك الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال ساعات ما قبل الافتتاح.

واصطفت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة المواجهة للمتحف تحسبًا لأي بلاغ، إلى جانب انتشار فرق تابعة لهيئة النظافة والتجميل وأجهزة المرافق المختلفة للتعامل مع أي أعطال أو ملاحظات.

غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة

شكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن جميع الجهات الحيوية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي، والمرور، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، والإسعاف، والصحة، وهيئة النظافة.

وتعمل الغرفة على مدار 24 ساعة وحتى انتهاء الفعاليات، لمتابعة الموقف ميدانيًا وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بما يحقق أعلى درجات الجاهزية خلال الحدث العالمي.

أتوبيسات احتفالية تجوب شوارع الجيزة

وفي إطار الاحتفال بالحدث، خصصت المحافظة عددًا من الأتوبيسات التي جابت شوارع الجيزة حاملة الأعلام ومزودة بأغانٍ وطنية؛ حيث بدأ خط سيرها من ميدان الرماية مرورًا بمحيط المتحف، ثم إلى شارع الملك فيصل، ومنها إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وشهدت الشوارع تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن حماسهم لافتتاح هذا الصرح الحضاري الضخم.

الجيزة في أبهى صورها قبل لحظات من الافتتاح التاريخي

وبالتزامن مع اللمسات النهائية استعدادًا للحفل، ظهرت الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير بمشهد يعكس تقدير الدولة المصرية لهذا الحدث الاستثنائي.

فالإضاءة المبهرة، والمسطحات الخضراء التي تم تنسيقها بدقة، واللافتات الترحيبية المنتشرة بطول الطريق، جميعها شكلت لوحة حضارية تؤكد أن الجيزة تستعد لاستقبال حدث عالمي ينتظره العالم أجمع.