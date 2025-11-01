نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم مائل للحرارة نهارًا مع فرص أمطار.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، الأول من نوفمبر، حالة من التقلبات الخريفية المعتادة، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون حارًا نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يميل للبرودة خلال ساعات الليل الأخيرة.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذّرت الهيئة السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية على فترات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات المرور.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1 نوفمبر 2025

الطقس في القاهرة

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 20 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 19 درجة

الطقس في مطروح

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 18 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى: 33 درجة

الصغرى: 18 درجة

الطقس في قنا

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 19 درجة

الطقس في أسوان

العظمى: 37 درجة

الصغرى: 21 درجة