عاجل- عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة وفخامة المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - أكد كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لإطلاق عملات وطوابع تذكارية خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على توثيق هذا الحدث الفريد، الذي يُعد أحد أهم الافتتاحات الثقافية على مستوى العالم.

وأوضح الوزراء أن إصدار هذه العملات والطوابع يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ الهوية الوطنية وتخليد اللحظات التاريخية الكبرى، إضافة إلى إبراز جماليات التراث المصري وحضارته المتفردة أمام العالم.

عملات تذكارية… فن يجسّد روح الحضارة المصرية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن فخره الشديد بتصميم وإنتاج العملات التذكارية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنها تمثل عملًا فنيًا راقيًا يجسّد عظمة المكان وثراء مقتنياته.

وتضم مجموعة العملات ست فئات هي:

1 جنيه – 5 جنيهات – 10 جنيهات – 25 جنيهًا – 50 جنيهًا – 100 جنيه

وتحمل جميعها تصميمات مستوحاة من العناصر الأثرية والمعمارية للمتحف، ومن أبرزها:

المسلة المعلقة

الواجهة الرئيسية للمتحف

مراكب الملك خوفو

تمثال رمسيس الثاني

قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي

وأشار الوزير إلى أن عملية الإنتاج تمت وفق أعلى معايير الجودة بمشاركة مصممين ومهندسين وحرفيين متخصصين، لتخرج العملات في صورة فنية تُجسد حضارة مصر وتاريخها العريق.

طوابع بريدية توثق لحظة الافتتاح العالمي

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن إصدار الطوابع التذكارية يهدف إلى تخليد افتتاح المتحف، باعتباره لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأوضح أن الطوابع ليست مجرد أعمال فنية، وإنما رسائل ثقافية تُبرز عظمة الحضارة المصرية، وتُظهر للعالم حجم الإنجاز الذي حققته الدولة في مشروع المتحف الكبير.

تفاصيل إصدار الطوابع التذكارية

أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة مميزة من الطوابع تضم:

شيت تذكاري (14×23 سم) يحتوي على خمسة طوابع تحمل صور تماثيل أثرية من مقتنيات المتحف.

مجموعة من ثلاثة طوابع (5×9 سم) تُبرز الواجهة المعمارية للمتحف وشعار "المتحف المصري الكبير".

وتتميز جميع الطوابع بأنها:

مؤمّنة ضد التزييف

متعددة الألوان

مزودة بتقنية QR Code

التي تتيح للمهتمين التعرف على قصة كل طابع ورحلته الفنية بطريقة تفاعلية تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

إقبال محلي ودولي يدفع لإنتاج كميات إضافية

أكدت مصلحة الخزانة العامة وسكّ العملة زيادة إنتاج العملات التذكارية بعد الإقبال الكبير عليها في الأسواق المحلية والدولية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالمتحف المصري الكبير وما يمثله من قيمة حضارية استثنائية.

كما يجري العمل على إعداد مجموعة جديدة من الإصدارات التذكارية المستوحاة من قطع المتحف الفريدة، ضمن خطة شاملة لإحياء الرموز الأثرية المصرية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور محليًا وعالميًا.

إصدارات تليق بصَرْح يُعدّ الأكبر في تاريخ المتاحف المصرية

تأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل إضافة ضخمة لخريطة السياحة والثقافة في مصر، ويُعد من أكبر المشروعات الأثرية في العالم.

وتجسّد العملات والطوابع الجديدة جزءًا من هوية المتحف، وتفتح نافذة جديدة تربط بين الإرث المصري القديم ووسائل التوثيق الحديثة، لتصل رسالة الحضارة المصرية إلى كل بيت ويد في العالم.