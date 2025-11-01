نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي تحويلات الطرق قبل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عددًا من التحويلات المرورية الجديدة في نطاق محافظة الجيزة، وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بهدف تسهيل الحركة المرورية للمواطنين وتسيير حركة الوفود الرسمية الأجنبية القادمة لحضور الحدث الثقافي الأكبر في مصر والعالم.

ويشهد اليوم افتتاحًا تاريخيًا للمتحف المصري الكبير وسط حضور دولي واسع، واستعدادات أمنية مكثفة، وهو ما استدعى وضع خطة مرور محكمة من جانب وزارة الداخلية لضمان أعلى درجات الانسيابية ومنع أي تكدسات على الطرق المؤدية إلى موقع الحدث.

تفاصيل خريطة التحويلات المرورية قبل الافتتاح

نشرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، قائمة كاملة بالتحويلات المرورية التي سيتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم، وجاءت على النحو التالي:

1. طريق الإسكندرية الصحراوي

القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري الكبير

→ يسلك الطريق الداعم في اتجاه وصلة دهشور

أو

→ يصعد إلى محور تحيا مصر كبديل سريع.

2. محور كورنيش النيل

القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي

→ يسلك محور تحيا مصر لتفادي التكدسات.

3. المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر

القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي

→ يسلك وصلة دهشور

→ ثم طريق الواحات كبديل آمن.

4. محور 26 يوليو

القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي

→ يسلك مطلع الطريق الدائري في اتجاه القوس الغربي.

5. تكرار التحويلة الأساسية على الإسكندرية الصحراوي

القادم من مطار سفنكس حتى المتحف

→ يسلك الطريق الداعم أو محور تحيا مصر.

وزارة الداخلية: التحويلات مؤقتة وتضمن السيولة المرورية

أكدت وزارة الداخلية أن هذه التحويلات مؤقتة وستظل مطبّقة خلال فترة الافتتاح فقط، مشيرة إلى أن الهدف منها الحفاظ على الانسياب المروري ومنع حدوث أي تكدسات قد تؤثر على حركة الوفود المشاركة أو حركة المواطنين المتجهين نحو الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأهابت الوزارة بقائدي المركبات الالتزام بالطرق البديلة في أوقات الذروة، خاصة خلال ساعات الافتتاح وفعالياته الرسمية، نظرًا للأعداد الكبيرة المتوقع توافدها إلى محيط المتحف.

استعدادات ميدانية لضمان نجاح الخطة المرورية

دفعت الأجهزة الأمنية بعناصر إضافية من المرور والشرطة، إلى جانب انتشار الخدمات الميدانية على جميع المحاور الرئيسية، لتوجيه المواطنين ومتابعة الحركة لحظة بلحظة، خاصة في محيط ميدان الرماية، وطريق الفيوم، ومحور المنصورية، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية والمحافظة لمتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط المروري طوال فترة الاحتفال بافتتاح المتحف.