نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس «جايكا» اليابانية: أهنئ كل المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الدكتور أكيهيكو تاناكا، الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اليوم السبت، موضحًا أن هذا المتحف هو كنز كبير للبشرية، وهو هدية مصر للعالم أجمع، معربًا عن امتنانه للشعب المصري لمجهوده الكبير في تنفيذ هذا المتحف، وهو لكل المجتمع الإنساني.

وأضاف «تاناكا»، خلال لقاء خاص له مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المتحف المصري الكبير على كنوز الحضارة الإنسانية، والحضارة المصرية القديمة هي واحدة من أعظم الحضارات في تاريخ العالم، مشددًا على أن هذا أمر مثير جدًا للعالم وهو يصنع حالة من الشغف والانتظار لافتتاح المتحف.

وشدد على أنه عندما تبلورت الفكرة للمتحف المصري الكبير بدأت مصر واليابان في التعاون، ووقعت جايكا اتفاق رسمي من أجل تمويل المشروع في عام 2006، وبعد ذلك تم توقيع اتفاق آخر لكي يتم البناء بصورة سلسة في عام 2016، مضيفًا: «هذا التمويل من جايكا مفيد للحكومة المصرية والشعب المصري لتشييد المتحف».

