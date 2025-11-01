نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تيك توك تبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عالميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا، عن نقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر TikTok LIVE اليوم، لتمنح الجمهور حول العالم فرصة استثنائية لمتابعة الحدث لحظة بلحظة، من قلب القاهرة إلى أنحاء العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تيك توك لتعزيز التفاعل مع أفراد المجتمع من جميع أنحاء العالم، وخلق تجربة رقمية مميزة تجمع بين الإبداع والتاريخ، حيث تسعى المنصة إلى توظيف أدواتها التقنية لإبراز عمق الحضارة المصرية بطريقة معاصرة وجذابة.

البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وسيتم البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير بعدة لغات عبر حسابات تيك توك الرسمية، حيث يُنقل الحدث بالعربية عبر حسابي @tiktoklive_mena و@grandegyptianmuseum، وباللغة الإنجليزية عبر حسابات TikTok LIVE الخاصة في تركيا والمملكة المتحدة ودول الشمال وكوريا الجنوبية، إلى جانب بث خاص باللغة الفرنسية عبر @tiktoklive_fr، بما يضمن وصول الحدث إلى جمهور عالمي واسع ومتنوّع وتسليط الضوء على ما يمثله هذا الحدث من نقطة تحول في مستقبل السياحة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الوجهات الحضارية في العالم.

تأتي هذه المبادرة في وقت يتنامي فيه دور المنصات الرقمية، حيث لم يعد البث المباشر مجرد توجه عصري، بل تحول إلى مورد اقتصادي فعّال يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي عالميًا. وبحسب دراسة حديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجاوز عدد المبدعين الذين استخدموا خاصية البث المباشر 100 مليون مبدع خلال عام 2024، وانضم إليهم 46 مليون مبدع جديد، ما أسفر عن 269 مليار محادثة. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق البث المباشر سيصل إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يفتح فرصًا جديدة للمبدعين والعلامات التجارية ويدعم الاقتصاد الإبداعي.

وفي إطار سعي منصة تيك توك لتقديم تجربة مسؤولة لأفراد المجتمع، تؤكد المنصة التزامها بتوفير بيئة آمنة مدعومة بأكثر من 10 أدوات أمان قابلة للتخصيص، مع تحديد عمر 18 عامًا كحد أدنى للبث أو استخدام ميزات الشراء والإهداء، بما يضمن تجربة رقمية متوازنة تجمع بين الترفيه والإبداع والأمان.