رئيس «جايكا» اليابانية: مشروع المركب النيلي الثاني لخوفو يمثل تحديا كبيرا.. تجميع 1500 قطعة

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الدكتور أكيهيكو تاناكا، أن هناك مشروعًا مشتركًا بين مصر واليابان للحفاظ على القطع الأثرية، مشددًا على أن المشروع الحالي الخاص بإعادة تجميع المركب النيلي الثاني للملك خوفو يُعد من أهم وأصعب المشروعات، نظرًا لما يمثله من تحدٍ كبير على المستوى الفني والأثري.

وأشار «تاناكا»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي باسم طبانة في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن المشروع يتضمن تجميع نحو 1500 قطعة من المركب ومحاولة إعادتها إلى هيئتها الأصلية، مؤكدًا أن العمل لا يزال مستمرًا ولم يكتمل بعد، مع وجود جهود كبيرة من الخبراء المصريين واليابانيين لضمان خروج المشروع في أفضل صورة.

وأوضح رئيس «جايكا» أن العديد من الخبراء اليابانيين المشاركين في المشروع يرون أنه ذو أهمية بالغة، ويعبرون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل التاريخي، مؤكدًا أنهم يستمتعون بالتعاون مع الخبراء المصريين في عمليات الحفظ والترميم وإعادة التجميع لاستعادة الشكل الأصلي للمركب النيلي الثاني للملك خوفو.