نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة الطرق والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور تفاصيل خريطة الطرق والتحويلات المرورية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم السبت، بهدف تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية في نطاق محافظة الجيزة والمناطق المؤدية إلى المتحف، خاصة مع تزايد حركة الوفود الرسمية والسياح والإعلاميين القادمين لتغطية الاحتفالية الكبرى.

تحويلات مرورية في محاور القاهرة والجيزة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه في إطار حرصها على توفير سيولة مرورية تواكب فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، تقرر إجراء عدد من التحويلات المرورية على النحو التالي:



طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري الكبير يسلك الطريق الداعم في اتجاه وصلة دهشور أو يصعد إلى محور تحيا مصر.

محور كورنيش النيل: القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر كبديل لتفادي الزحام.

المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي يسلك وصلة دهشور وطريق الواحات.

محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابى يسلك مطلع الطريق الدائري في اتجاه القوس الغربي.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه التحويلات مؤقتة وتستهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، مع توجيه المواطنين لاستخدام المحاور البديلة في أوقات الذروة، خاصة خلال ساعات افتتاح المتحف وفعالياته الرسمية.