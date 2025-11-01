نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفرت محافظة المنيا أماكن لعرض فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته اليوم السبت، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جميع مراكز المحافظة ستشارك في الاحتفال التاريخي من خلال بث مباشر على شاشات عملاقة تم توزيعها في الميادين الرئيسية لمدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

أماكن عرض افتتاح المتحف المصري الكبير في المنيا

حددت المحافظة مجموعة من الميادين والساحات العامة لعرض فعاليات الافتتاح، وجاءت كالتالي:

مدينة المنيا: ميدان النيل أمام مستشفى الأورام، ميدان بالاس، كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

مركز أبوقرقاص: شارع الجمهورية أمام نادي ناصر الفكرية.

مركز ملوي: ميدان الثانوية بنات، ميدان الجيش.

مركز ديرمواس: ميدان النصب التذكاري، طريق مصر–أسوان الزراعي، ميدان الإدارة التعليمية (تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الجيش).

مركز سمالوط: ميدان المستشفى النموذجي بجوار موقف منقطين.

مركز مطاي: ميدان نفرتيتي "ميدان المحطة" شرق الترعة الإبراهيمية.

مركز العدوة: ميدان نفرتيتي.

مركز بني مزار: ميدان جدة مول، موقف صندفا، كوبري المشاة، ميدان الكنيسة شرق المدينة.

مركز مغاغة: ميدان المطرانية.

حملات توعوية لتعريف الأجيال بأهمية المتحف

وأوضح محافظ المنيا أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية وندوات توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومراكز الشباب، والمكتبات العامة، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بأهمية المتحف المصري الكبير، بوصفه أكبر صرح متحفي في العالم يضم كنوزًا أثرية فريدة تعكس هوية الشعب المصري وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.