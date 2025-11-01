نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس: من مهد الحضارة الإنسانية نرحب بقادة العالم فى افتتاح المتحف المصرى الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ترحيب رسمية إلى قادة وزعماء العالم، الذين بدأوا في الوصول إلى مصر لحضور الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن أرض مصر التي أنارت الحضارة الإنسانية تحتضن اليوم حدثًا ثقافيًا وإنسانيًا غير مسبوق.

ونشر الرئيس رسالته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الاستعدادات النهائية للحدث العالمي الذي يترقبه الملايين حول العالم.

رسالة الرئيس: مهد الحضارة يفتح ذراعيه للعالم

قال الرئيس السيسي في رسالته:

"من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

وتعكس الرسالة رؤية الدولة المصرية للحدث باعتباره منصة حضارية تجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، وتقدم مصر للعالم باعتبارها منارة للمعرفة والسلام.

دعوة للاستمتاع بروح مصر بين الماضي والحاضر

واختتم الرئيس رسالته قائلًا: "أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".

وتأتي كلمات الرئيس في ظل استعدادات مكثفة لاستقبال عدد كبير من قادة الدول والملوك ورؤساء الحكومات الذين تمت دعوتهم لحضور الافتتاح، إلى جانب وفود رسمية عالمية وصناع ثقافة وفنون وآثار من مختلف دول العالم.

حدث استثنائي يعكس مكانة مصر الثقافية

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر احتفال ثقافي على مستوى العالم خلال العقود الأخيرة، حيث يمثل صرحًا حضاريًا يضم مجموعة فريدة من الآثار المصرية القديمة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عالمية في قلب الجيزة.

الحدث يحظى بتغطية إعلامية واسعة، ويرمز إلى عودة مصر بقوة إلى صدارة المشهد السياحي والثقافي العالمي، خاصة مع مشاركة عدد كبير من قادة العالم في مراسم الافتتاح.