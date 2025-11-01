نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الدولة بذلت جهودًا واسعة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة منذ 2019 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا موسعًا قدمه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول جهود تطوير الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

وأكد مدبولي أن الدولة أولت القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم محاور التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على مدار السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وإطلاق المبادرات الصحية القومية، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

السبكي: هدفنا تقديم رعاية عالمية بمعايير الجودة والسلامة

وقال الدكتور أحمد السبكي إن الهيئة العامة للرعاية الصحية، منذ تأسيسها عام 2019، وضعت المريض في مقدمة أولوياتها، وركزت على إنشاء نموذج متكامل للرعاية الصحية بجودة عالمية، من خلال تطوير الرعاية الأولية، وتعزيز الخدمات التخصصية، ورفع كفاءة التشغيل الإكلينيكي، وتحقيق التحول الرقمي الكامل داخل المنشآت الصحية.

التوسع من محافظة واحدة إلى 6 محافظات و328 منشأة صحية

وأوضح التقرير أن الهيئة توسعت بشكل كبير خلال ست سنوات:

6 محافظات تعمل بها المنظومة حتى عام 2025 (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – أسوان)

ارتفاع المنشآت الصحية من 41 منشأة عام 2019 إلى 328 منشأة عام 2025

منها 42 مستشفى و286 وحدة ومركز رعاية أولية

كما ارتفع عدد المستفيدين من 579 ألف مواطن إلى 6.28 مليون مواطن.

قفزة هائلة في الخدمات الطبية والجراحات والتحول الرقمي

الخدمات الطبية:

ارتفاع إجمالي الخدمات المقدمة من 19 مليون خدمة إلى 79 مليون خدمة.

خدمات طب الأسرة قفزت من 737 ألفًا إلى 21 مليون خدمة.

الفحص الطبي الشامل من 175 ألفًا إلى 6.33 مليون خدمة.

العمليات الجراحية:

ارتفاع العمليات من 34 ألف عملية إلى 770 ألف عملية.

إدخال 142 ألف عملية متقدمة لأول مرة عام 2025.

التحول الرقمي:

ميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية

ميكنة 90% من المستشفيات

إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل مريض

اعتماد 285 منشأة صحية بنسبة 87%

وارتفعت نسبة رضا المنتفعين من 71% إلى 86%.

تطوير طب الأسرة وتوسيع خدمات الرعاية الأولية

اعتمدت الهيئة نموذج طب الأسرة كركيزة رئيسية منظومة الرعاية الصحية، من خلال نظام إحالة مميكن يربط الرعاية الأولية بالمستشفيات، مما أدى إلى:

انخفاض الإحالات من 20% إلى 14%

ارتفاع نسبة التغذية الراجعة من 60% إلى 85%

تراجع عدم الالتزام بالمواعيد من 12% إلى 4%

وتشمل خدمات الرعاية الأولية حاليًا:

طب الأسرة – الأسنان – الأشعة – التحاليل – الفحص المدرسي – برامج الوقاية – الرعاية النفسية – رعاية كبار السن – العلاج الطبيعي.

تعزيز التميز الإكلينيكي وتوسيع الخدمات التخصصية

شهدت المستشفيات تطورًا كبيرًا بإدخال خدمات طبية عالية الدقة، مثل:

جراحات العمود الفقري والتجميل

جراحات القلب والصدر والقسطرة المخية

المناظير المتقدمة وزراعة الأعضاء

جراحات الأوعية الدموية

وحدات السكتة الدماغية والعناية المركزة للأطفال

خدمات الأورام والقسطرة القلبية

كما تم توحيد 490 بروتوكولًا علاجيًا عبر 33 تخصصًا لضمان جودة الممارسات الإكلينيكية.

تحسين رضا المنتفعين والشراكة المجتمعية

أنشأت الهيئة إدارة رضاء المنتفعين لمتابعة الشكاوى ومعالجتها فوريًا، ما ساهم في تحقيق:

معدل إنجاز شكاوى تخطى 95%

تنفيذ 7150 حملة وفعالية توعوية

وصول المنتفعين من المبادرات الصحية لأكثر من مليون مواطن

كما تم إنشاء مجالس تنفيذية بالمحافظات لتعزيز الشراكة المجتمعية.

جوائز دولية واعتمادات عالمية

حصلت الهيئة على العديد من الجوائز الدولية، من بينها:

اعتماد JCI لمجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى شرم الشيخ

شهادة المستشفيات الخضراء العالمية (GGHH) لأول منشأتين طبيتين في مصر

اعتماد معامل طبية بمعايير ISO

جوائز عالمية في الاستدامة، جودة الخدمات، والتحول الرقمي

الجائزة الماسية في التحول الرقمي الصحي

جوائز السلامة المرضية من اتحادات المستشفيات الدولية

السياحة العلاجية… و5.2 مليون دولار إيرادات من 112 دولة

طورت الهيئة مسارًا متخصصًا للسياحة العلاجية داخل مستشفياتها، مما جذب مرضى من 112 دولة حول العالم، وحقق إيرادات بلغت 5.2 مليون دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

الابتكار الطبي وتقنية مدكور

شهدت السنوات الأخيرة اعترافًا دوليًا بـ تقنية مدكور الطبية في مناظير الجهاز الهضمي، التي أصبحت أول ابتكار مصري يحصل على اعتماد أوروبي ويُطبَّق بنجاح داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

التحول الأخضر وترشيد الطاقة

أنشأت الهيئة وحدة الاستدامة والتحول الأخضر، وأطلقت:

14 محطة طاقة شمسية

خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة

برامج تدريبية حول الممارسات البيئية

لتصبح أول جهة مصرية تنضم لشبكة المستشفيات الخضراء العالمية.

الاستثمار في الكوادر الطبية

نُفِّذت أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي استفاد منها 42 ألف طبيب وفني وإداري، لرفع كفاءة العمل داخل المنظومة.

ختام التقرير… رؤية متكاملة لنظام صحي مستدام

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة ماضية في التوسع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استمرار تحسين الخدمات وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، دعمًا لرؤية الدولة لبناء نظام صحي حديث، آمن، عادل، عالي الجودة، ومستدام لكل مواطن.