القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار العالم نحو مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 لمتابعة لحظات تاريخية استثنائية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم الصروح الحضارية والثقافية في العالم، والذي يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب ليصبح أيقونة جديدة تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وريادتها الإنسانية عبر العصور.

وتشارك في الحفل قادة وشخصيات دولية بارزة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين

ومن أبرز المشاركين في الحفل ملوك وأمراء من بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، لوكسمبورج، موناكو، اليابان وتايلاند، إلى جانب رؤساء دول من ألمانيا، البرتغال، فلسطين، كرواتيا، جيبوتي، الصومال، غانا، الكونغو الديمقراطية، وأرمينيا، وغيرهم من كبار المسؤولين.

كما يحضر رؤساء وزراء اليونان، المجر، هولندا، الكويت، لبنان، وبلجيكا، مع مشاركة وزارية وبرلمانية رفيعة المستوى من أكثر من خمسين دولة حول العالم.

القنوات الناقلة لافتتاح المتحف المصري الكبير

وجاءت القنوات الناقلة لافتتاح المتحف المصري الكبير وبيانات الترددات على القمر الصناعي نايل سات كالتالي: