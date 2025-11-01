نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرعاية الصحية: إدخال العمليات المتقدمة لأول مرة بعدد 142 ألف عملية خلال عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا أعدّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول جهود الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الصحية خلال الفترة من 2019 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه الفترة شهدت أكبر عملية تحديث للبنية الصحية في مصر وفق المعايير العالمية.

142 ألف عملية متقدمة تُجرى لأول مرة داخل الهيئة في عام واحد

كشف التقرير عن طفرة غير مسبوقة في حجم ونوعية الجراحات التي أجريت داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ارتفع عدد العمليات الجراحية من 34،628 عملية عام 2019 إلى 770،662 عملية عام 2025.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي عن إدخال العمليات المتقدمة لأول مرة بعدد 142،000 عملية خلال عام 2025 وحده، في نقلة نوعية تعكس قدرة الهيئة على توفير خدمات دقيقة كانت تُجرى سابقًا فقط في مراكز متخصصة محدودة.

وتشمل هذه العمليات المتقدمة جراحات دقيقة في مجالات:

القلب والصدر

الأعصاب والقسطرة المخية

الجراحات الميكروسكوبية

زراعة الأعضاء

جراحات العمود الفقري

الأوعية الدموية المتقدمة

وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع خدمات الرعاية الثانوية والثالثية داخل مستشفيات الهيئة.

تحول رقمي شامل داخل المنظومة الصحية

أكد السبكي أن عام 2025 شهد التحول الرقمي الكامل داخل منظومة الرعاية الصحية، من خلال:

إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل مريض

ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية

ميكنة 90% من المستشفيات

وهو ما ساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين سرعة ودقة تقديم الخدمات الطبية.

قفزة في نسب الاعتماد وجودة الخدمات الصحية

أوضح التقرير أن عدد المنشآت الصحية المعتمدة ارتفع من 55 منشأة إلى 285 منشأة بحلول 2025، بنسبة اعتماد بلغت 87%، ما يعكس التحسن النوعي في جودة الخدمات ومعايير السلامة داخل المستشفيات.

كما ارتفعت نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات إلى 86% مقارنة بـ71% في 2019، إلى جانب تحقيق معدل إنجاز للشكاوى تجاوز 95%، مما يؤكد التزام الهيئة بتحسين تجربة المريض وضمان جودة الخدمة.

خطوات مستمرة نحو منظومة صحية حديثة ومتطورة

وأشار السبكي إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها لمواكبة معايير الرعاية الصحية العالمية، مع تعزيز الابتكار الطبي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة، بما يرسخ مكانة منظومة التأمين الصحي الشامل كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر الصحية 2030.