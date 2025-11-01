نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 79 وفدًا و39 زعيمًا.. العالم يترقب افتتاح أكبر متحف لحضارة واحدة فى الجيزة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بالأكبر في تاريخ المتاحف المخصصة لحضارة واحدة، وذلك بمشاركة غير مسبوقة من ملوك ورؤساء وأمراء وزعماء العالم.

وبحسب البيانات الرسمية، تشارك 79 دولة بوفود رفيعة المستوى، منها 39 وفدًا ترأسه ملوك ورؤساء دول وحكومات، في رسالة قوية تعكس حجم الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

ملوك وأمراء من أوروبا والعالم العربي يشاركون في الافتتاح

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الافتتاح سيشهد حضورًا ملكيًا واسعًا من العديد من الدول، تشمل:

بلجيكا – إسبانيا – الدنمارك – الأردن – البحرين – سلطنة عمان – الإمارات – السعودية – لوكسمبورج – موناكو – اليابان – تايلاند.

ويمثل هذا الحضور الملكي تأكيدًا للمكانة الدولية للمتحف باعتباره أكبر مشروع ثقافي عالمي شُيّد في القرن الحادي والعشرين.

رؤساء دول يشاركون في الحدث العالمي الأكبر

ومن بين أبرز رؤساء الدول الذين سيشاركون:

جيبوتي – الصومال – فلسطين – البرتغال – أرمينيا – ألمانيا – كرواتيا – قبرص – ألبانيا – بلغاريا – كولومبيا – غينيا الاستوائية – الكونغو الديمقراطية – غانا – إريتريا – فرسان مالطا – ليبيا – اليمن.

ويمثل هذا الحضور القيادي رسالة تقدير لمصر ودورها التاريخي والثقافي والإنساني.

رؤساء وزراء من أوروبا وآسيا والمنطقة العربية

كما يشارك في الافتتاح رؤساء وزراء كل من:

اليونان – المجر – بلجيكا – هولندا – الكويت – لبنان – لوكسمبورج – أوغندا.

ويعكس وجود هذا العدد من رؤساء الحكومات الاهتمام السياسي والدبلوماسي بالحدث الذي يجمع العالم على أرض الجيزة.

حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى من 40 دولة

سيشهد الحدث مشاركة وزراء وبرلمانيين وكبار المسؤولين من دول عديدة، منها:

أوزباكستان – أذربيجان – الجزائر – قطر – المغرب – تونس – سويسرا – السويد – فنلندا – سلوفاكيا – النمسا – المملكة المتحدة – فرنسا – الفاتيكان – مالطا – رومانيا – روسيا – أيرلندا – صربيا – تركيا – إيطاليا – سنغافورة – الهند – قيرغيزستان – الصين – سريلانكا – باكستان – زامبيا – أنجولا – كوت ديفوار – الكاميرون – جنوب إفريقيا – الجابون – تشاد – كينيا – رواندا – توجو – البرازيل – كندا – الولايات المتحدة.

مشاركة قوية للمنظمات الإقليمية والدولية

ومن بين أبرز المنظمات المشاركة:

الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

الممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة

رئيس البرلمان العربي

رئيس وكالة الجايكا اليابانية

عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية

تؤكد هذه المشاركة المؤسسية أهمية المتحف كمركز عالمي للحوار الثقافي.

تمثيل عالمي غير مسبوق يبرز مكانة مصر الحضارية

وأشار السفير الشناوي إلى أن هذا الحضور العالمي يُعد الأكبر في تاريخ افتتاح أي متحف، ويعكس نجاح رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي – إبداع الحاضر – وآفاق المستقبل، بما يرسخ مكانة مصر كجسر حضاري بين شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.