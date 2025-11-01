نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تحذير من الأرصاد بعد اتساع الفرق بين درجتى الحرارة العظمى والصغرى لـ10 درجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى استمرار الطقس الخريفي المعتاد خلال بداية نوفمبر، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ثم يتحول إلى معتدل الحرارة أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

تحذير مهم من اتساع الفارق الحراري بين الليل والنهار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من وجود فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات في بعض المناطق، وهو ما يستدعي الحذر في اختيار الملابس، خاصة للأطفال وكبار السن، تجنبًا لنزلات البرد والتقلبات الصحية.

وطالبت الهيئة المواطنين بالاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية خلال الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن والمحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 20 – العظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 – العظمى 30

6 أكتوبر: الصغرى 19 – العظمى 30

بنها: الصغرى 20 – العظمى 29

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 20 – العظمى 29

وادي النطرون: الصغرى 19 – العظمى 28

كفر الشيخ: الصغرى 18 – العظمى 28

المنصورة: الصغرى 19 – العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 19 – العظمى 29

شبين الكوم: الصغرى 18 – العظمى 28

طنطا: الصغرى 18 – العظمى 27

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 22 – العظمى 26

بورسعيد: الصغرى 23 – العظمى 27

الإسكندرية: الصغرى 19 – العظمى 27

العلمين: الصغرى 18 – العظمى 26

مطروح: الصغرى 18 – العظمى 25

السلوم: الصغرى 17 – العظمى 25

سيوة: الصغرى 15 – العظمى 26

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 19 – العظمى 30

السويس: الصغرى 20 – العظمى 30

العريش: الصغرى 18 – العظمى 29

رفح: الصغرى 17 – العظمى 29

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 22 – العظمى 30

نخل: الصغرى 13 – العظمى 29

سانت كاترين: الصغرى 11 – العظمى 25

الطور: الصغرى 20 – العظمى 29

طابا: الصغرى 19 – العظمى 30

شرم الشيخ: الصغرى 24 – العظمى 32

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 22 – العظمى 31

مرسى علم: الصغرى 23 – العظمى 32

شلاتين: الصغرى 23 – العظمى 33

حلايب: الصغرى 24 – العظمى 30

أبو رماد: الصغرى 22 – العظمى 32

رأس حدربة: الصغرى 23 – العظمى 31

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 18 – العظمى 30

بني سويف: الصغرى 19 – العظمى 30

المنيا: الصغرى 18 – العظمى 30

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 17 – العظمى 31

سوهاج: الصغرى 18 – العظمى 33

قنا: الصغرى 19 – العظمى 35

الأقصر: الصغرى 19 – العظمى 36

أسوان: الصغرى 21 – العظمى 37

الوادى الجديد: الصغرى 19 – العظمى 34

أبو سمبل: الصغرى 21 – العظمى 37