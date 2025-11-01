نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى: أتمنى لكل ضيوف مصر الاستمتاع بوقتهم بين رحاب الماضى والحاضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ترحيب رسمية لقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن مصر، مهد الحضارة الإنسانية، تفتح أبوابها للعالم اليوم لتشهد لحظة تاريخية تجمع بين عظمة الماضي وإبداع الحاضر.

وجاءت رسالة الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية للحدث العالمي الذي يترقبه الملايين في مصر وخارجها.

رسالة الرئيس: مصر تستقبل العالم من قلب الحضارة

قال الرئيس السيسي في كلمته: "من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

وتعكس هذه الرسالة رؤية الدولة المصرية للحدث باعتباره منصة تجمع البشرية حول تراث إنساني مشترك، يجسد معنى التواصل بين الثقافات والحضارات.

دعوة للاستمتاع بروح مصر بين الماضي والحاضر

واختتم الرئيس رسالته قائلًا: "أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".

وتأتي كلمات الرئيس في ظل مشاركة غير مسبوقة من 79 وفدًا رسميًا و39 زعيمًا وملكًا ورئيس حكومة في حفل افتتاح المتحف، وهو أكبر تجمع ثقافي من نوعه في العالم هذا العام.

حدث عالمي يحظى باهتمام دولي واسع

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، بما يحمله من قيمة حضارية وإنسانية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية لعرض كنوزها التاريخية في صرح معماري عالمي المستوى.

وتواصل الدولة استعداداتها على أعلى مستوى لاستقبال الضيوف من مختلف قارات العالم، في احتفالية تُعد الأضخم منذ عقود.