نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الملايين حول العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب 79 وفدًا رسميًا يمثلون مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ورؤساء وأمراء.

كشفت رئاسة الجمهورية المصرية عن قائمة الوفود والدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، في حدث يوصف بأنه الأضخم في تاريخ الثقافة العالمية، وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الحفل سيشهد مشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس مكانة مصر العالمية ودورها الثقافي والإنساني الرائد.

الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح الشناوي عبر صفحته على فيسبوك، أن قائمة الحضور تضم ملوكًا ورؤساء من أوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، من بينهم بلجيكا، إسبانيا، الأردن، السعودية، الإمارات، اليابان، والبرتغال، إلى جانب رؤساء حكومات من اليونان، المجر، الكويت، ولبنان، فضلًا عن مشاركة وفود رفيعة من أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية كبرى، بينها جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي.

ويُعد هذا الحضور الرفيع المستوى تأكيدًا على مكانة المتحف المصري الكبير كأكبر صرح أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتجسيدًا لرؤية مصر في الجمع بين عراقة الماضي وابتكار الحاضر وازدهار المستقبل.