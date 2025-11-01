نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر 2025 بحضور الرئيس السيسي وملوك ورؤساء من 79 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر 2025 بحضور الرئيس السيسي وملوك ورؤساء من 79 دولة

تعيش مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 حدثًا تاريخيًا فريدًا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أكبر وأحدث الصروح الحضارية والثقافية في العالم، والذي يُعد إنجازًا وطنيًا يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة وريادتها الإنسانية عبر العصور.

المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط وجهة سياحية ضخمة، بل أيضًا أيقونة معمارية حديثة تربط بين الماضي المجيد والحاضر المتطور، بعد سنوات طويلة من العمل المستمر ليخرج في أبهى صورة أمام العالم.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



يقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ورؤساء وأمراء. كما يشارك في الحفل كبار الشخصيات من أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين، من أبرزهم ملوك وأمراء من بلجيكا، إسبانيا، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، اليابان وتايلاند، إلى جانب رؤساء دول مثل ألمانيا، البرتغال، فلسطين، كرواتيا، غانا والكونغو الديمقراطية.

القنوات الناقلة لافتتاح المتحف المصري الكبير 2025



يمكن متابعة البث المباشر لحفل الافتتاح عبر مجموعة من القنوات المصرية والعربية على القمر الصناعي نايل سات، وهي:

قناة الحياة: التردد 12206 – عمودي (V) – معدل الترميز 27500

القناة الأولى المصرية: التردد 11766 – عمودي (V) – معدل الترميز 27500

قناة القاهرة الإخبارية: التردد 11747 – أفقي (H) – معدل الترميز 27500

قناة إكسترا نيوز: التردد 11488 – أفقي (H) – معدل الترميز 27500

كيفية الوصول إلى المتحف المصري الكبير



يقع المتحف في منطقة الجيزة بالقرب من الأهرامات، ويمكن الوصول إليه بسهولة بعدة طرق:

بالمترو: استقلال الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) والنزول بمحطة الجيزة، ثم التوجه إلى موقف مشعل أو الأهرامات عبر ميكروباص أو تاكسي.

بالمواصلات العامة: ميكروباصات الجيزة من ميدان التحرير أو عبدالمنعم رياض، أو أتوبيسات عامة مثل رقم 8 من ميدان عبدالمنعم رياض، ورقم 900 من ميدان رمسيس.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025



المصريون البالغون: 350 جنيهًا

المصريون (طلاب أو أطفال أو كبار السن): 175 جنيهًا

العرب والأجانب البالغون: 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب أو أطفال): 850 جنيهًا

المقيمون البالغون: 850 جنيهًا

المقيمون (طلاب أو أطفال): 425 جنيهًا

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف



للمصريين: 200 جنيه، و100 جنيه للطلاب أو الأطفال

للعرب والأجانب: 1200 جنيه، و600 جنيه للطلاب أو الأطفال

للمقيمين: 600 جنيه، و300 جنيه للطلاب أو الأطفال

رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير أونلاين



يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي visit-gem.com/ar/AdmissionTkt، من خلال اختيار تاريخ الزيارة، وتحديد نوع التذكرة (مصري – عربي أو أجنبي – مقيم)، ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والجنسية.

بهذا الافتتاح العالمي، تضع مصر نفسها من جديد على خريطة السياحة الدولية، مؤكدة أن حضارتها لا تزال قادرة على الإبهار والريادة في القرن الحادي والعشرين.