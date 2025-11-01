نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدًا دوليًا وملوك ورؤساء من مختلف دول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدًا دوليًا وملوك ورؤساء من مختلف دول العالم

تستعد مصر مساء السبت 1 نوفمبر 2025 لحدث عالمي استثنائي يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أكبر وأهم المتاحف في العالم، والذي يُعد صرحًا ثقافيًا وحضاريًا يجسد عظمة التاريخ المصري القديم، ويعكس مكانة مصر الرائدة في مجال التراث الإنساني.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهد فعاليات حفل الافتتاح، الذي سيشارك فيه 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالحضارة المصرية القديمة والدور الثقافي والإنساني الذي تمثله مصر على الساحة العالمية.

وأوضح السفير الشناوي أن قائمة الحضور تشمل ملوكًا وأمراء من بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، لوكسمبورغ، موناكو، اليابان وتايلاند. كما يشارك في الحفل رؤساء دول من جيبوتي، الصومال، فلسطين، البرتغال، أرمينيا، ألمانيا، كرواتيا، قبرص، ألبانيا، بلغاريا، كولومبيا، غينيا الاستوائية، الكونغو الديمقراطية، غانا، إريتريا، وفرسان مالطا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس القيادة اليمني.

كما سيحضر أيضًا رؤساء وزراء كل من اليونان، المجر، بلجيكا، هولندا، الكويت، لبنان، لوكسمبورغ وأوغندا، إلى جانب وفود وزارية وبرلمانية رفيعة المستوى من أكثر من خمسين دولة، من بينها أوزباكستان، أذربيجان، الجزائر، قطر، المغرب، تونس، سويسرا، السويد، فنلندا، سلوفاكيا، النمسا، المملكة المتحدة، فرنسا، الفاتيكان، مالطا، رومانيا، روسيا، أيرلندا، صربيا، تركيا، إيطاليا، سنغافورة، الهند، قيرغيزستان، الصين، سريلانكا، باكستان، زامبيا، أنغولا، كوت ديفوار، الكاميرون، جنوب إفريقيا، الغابون، تشاد، كينيا، رواندا، توغو، البرازيل، كندا، والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن حفل الافتتاح سيشهد أيضًا مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة التعاون الدولية اليابانية "جايكا"، وعدد من كبار مسؤولي الشركات العالمية.

وأكد السفير محمد الشناوي أن هذا الحضور الدولي الواسع في افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس المكانة الاستثنائية لمصر كجسر حضاري بين شعوب العالم، ويؤكد تقدير المجتمع الدولي لرؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر واستشراف المستقبل، من خلال افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة