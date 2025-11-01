نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز القومي للبحوث يواصل إطلاق قوافله الطبية للمدن والقرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المركز القومي للبحوث جهوده في تنفيذ القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع، في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية للدولة، وسعيها لتحقيق العدالة الصحية وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

وفي هذا السياق، قام المركز بتوجيه قافلة طبية إلى شارع مجمع المدارس بمدينة عامر – بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد أيمن عاشور-وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود – رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وضمت القافلة عددًا من أطباء المركز في مختلف التخصصات، شملت:

(طب الأطفال – الرمد – الأمراض الباطنية – الأمراض الجلدية – أمراض المخ والأعصاب – وذوي الاحتياجات الخاصة).

قام الأطباء بالكشف الطبي على جميع المرضى، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات القافلة 1250 مريضًا.