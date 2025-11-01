نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالم كله يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير... وتغطية إعلامية واسعة من العالم أجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من داخل المتحف المصري الكبير، إننا على أعتاب افتتاح صرح ثقافي وسياسي كبير يمثل نقلة استراتيجية ونوعية في مسار السياحة المصرية، موضحة أن بضع ساعات فقط تفصلنا عن الافتتاح الرسمي، الذي يُقام بحضور 79 وفدًا رسميًا من دول العالم، من بينهم 39 وفدًا لرؤساء وزعماء وملوك تمت دعوتهم رسميًا من الدولة المصرية التي عملت على تجهيز الحدث بعناية كبيرة على مدار الشهور الماضية.

وأشارت «الخولي» إلى أن المتحف المصري الكبير يحظى باهتمام دولي واسع، خاصة من وسائل الإعلام العالمية التي حرصت على الحضور لتغطية الحدث، مؤكدة أن هناك أكثر من 40 وسيلة إعلامية أوروبية حصلت على تصاريح خاصة للتغطية، إلى جانب 24 وسيلة إعلامية أمريكية، فضلًا عن عدد كبير من وكالات الأنباء الآسيوية والعربية، التي تواجدت جميعها على الأراضي المصرية لنقل هذا الافتتاح التاريخي إلى العالم لحظة بلحظة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن المتحف المصري الكبير يُقام على مساحة تقترب من نصف مليار متر مربع، ويضم عددًا هائلًا من القطع الأثرية النادرة التي تمثل الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها، مؤكدة أن هذا الافتتاح لا يُعد فقط حدثًا ثقافيًا، بل هو أيضًا رسالة سياسية وسياحية تُبرز مكانة مصر وريادتها الحضارية أمام العالم.