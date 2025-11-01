نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم تاريخي جديد..محافظة الجيزة تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة الجيزة وبالتزامن مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها بعد إعلان منظمة اليونسكو رسميًا انضمام محافظة الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية لعام 2025 في مجال الأفلام.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرق مؤكدًا أنه يمثل لحظة فخر وسعادة لكل أبناء الجيزة ومصر ويعكس المكانة الثقافية والفنية العريقة التي تتمتع بها المحافظة، بما تحمله من إرث حضاري وتاريخي فريد وإسهامات بارزة في مجال صناعة السينما والفنون.

وأشار المحافظ إلى أن هذا اليوم يُجسّد فرحة مزدوجة تجمع بين الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير وانضمام الجيزة إلى شبكة الإبداع العالمية في دلالة واضحة على أن الجيزة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مليء بالإنجازات والريادة الثقافية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن هذا الانضمام يمثل تتويجًا للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الإبداع كأحد محركات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الهوية الثقافية المصرية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجالات الثقافة والفنون.

وأضاف أن الانضمام إلى شبكة تضم أكثر من 350 مدينة من مختلف أنحاء العالم يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الجيزة على خريطة الإبداع العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الإنتاج السينمائي والتبادل الثقافي وتطوير الكوادر الشابة في مجالات الفنون البصرية والإعلامية.

كما أكد المحافظ أن الجيزة تمتلك مقومات فريدة تجعلها جديرة بهذا التتويج، فهي تحتضن أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا السبع وأهم مواقع التراث الإنساني العالمي، إلى جانب ما تزخر به من مؤسسات فنية وثقافية واستوديوهات إنتاج سينمائي ساهمت في ترسيخ مكانة مصر كقِبلة للسينما العربية لعقود طويلة.

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للجهات الداعمة من وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على جهودهم الحثيثة في دعم ملف ترشح الجيزة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من هذه العضوية بما يخدم أهداف التنمية الثقافية المستدامة.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن محافظة الجيزة ستعمل على تنفيذ خطة عمل شاملة ومبادرات فنية مبتكرة لدعم صناعة السينما وتشجيع الشباب على الإبداع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيُسجَّل في ذاكرة الجيزة كيوم فخر يرمز للحضارة والإبداع والمستقبل.