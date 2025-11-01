نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف المصري الكبير جسرا يربط بين أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت الإعلامية مارينا المصري إن المتحف المصري الكبير يمثل تجديدًا لتاريخ أمّة لا يزول مجدها، كتب حضارتها على الأرض وألهمت العالم منذ آلاف السنين، وأن المتحف يشهد على عبقرية الإنسان المصري، ويعد جسرًا يربط بين أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل، مؤكدًة أن موقعه الاستراتيجي في قلب الجيزة يجعله نقطة جذب عالمية لكل المهتمين بالتراث والحضارة الإنسانية.

وأوضحت المصري، خلال تغطية خاصة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المتحف يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم، إذ يمتد على مساحة نصف مليون متر مربع، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تمثل مختلف العصور المصرية، من الحضارة الفرعونية القديمة حتى العصر الحديث.

ولفتت إلى أن المتحف يضم قاعات عرض متخصصة للملك توت عنخ آمون، وقاعة للآثار الملكية، وقاعات تعرض تاريخ الفن والحرف المصرية القديمة، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وبحثية متقدمة تدعم دراسة الحضارة المصرية وتعريف العالم بها.

وأكدت الإعلامية أن المشروع هو تحفة معمارية مذهلة، حيث تم تصميمه ليتوافق مع البيئة المحيطة ويبرز جمال هضبة الجيزة، مع مراعاة أحدث معايير الحفظ والترميم للقطع الأثرية.

وأضافت أن المتحف لا يقتصر على كونه مركزًا للعرض فقط، بل يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية في مصر، متوقعة استقبال ملايين الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم. وذكرت أن المتحف يعكس الرؤية المصرية الحديثة في الحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة، ما يجعله رمزًا حضاريًا عالميًا ومصدر فخر لكل المصريين.

واختتمت مارينا المصري بأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أو مكان للعرض، بل تجربة تعليمية وثقافية متكاملة، تعكس قدرة مصر على الجمع بين الماضي العريق والإبداع المعماري الحديث، مؤكدة أن افتتاحه يمثل خطوة فارقة في مسيرة مصر الحضارية والثقافية، ويعيد للعالم رؤية مصر كما لم يعرفها من قبل